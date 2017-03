Luzern Tanzt 2017 Werde fit und tanze mit!

«Luzern tanzt» ist eine Kampagne der Gesundheits- und Sportförderung des Kantons Luzern. Sie motiviert die Bevölkerung, sich durch das Tanzen mehr zu bewegen und so die Gesundheit zu verbessern. Auch im Frühling 2017 wird getanzt! In zahlreichen Luzerner Gemeinden finden Tanzveranstaltungen und Tanz-Workshops statt. Der Auftakt findet am Samstag, 1. April mit den Tanzparcours in Luzern im Bahnhof und auf Plätzen in der Altstadt statt. Ein weiteres Highlight ist auch der LUGA Tanztag am Samstag, 29. April. Informationen und Daten gibt’s unter www.luzerntanzt.ch.