Anastacia und Baschi, Bossard Arena Zug 2017

Die amerikanische Soulqueen Anastacia beehrt zusammen mit dem Schweizer Musiker Baschi am 6. Mai die BOSSARD Arena in Zug. Der Anlass findet im Rahmen einer Co-Produktion von Stars of Sound und dem EVZ statt.

52 Millionen verkaufte Schallplatten weltweit sprechen eine eindeutige Sprache: Die «kleine Lady mit der grossen Stimme» aus Chicago ist regelmässiger Gast in den Top 5 der Schweizer Charts. Am 6. Mai 2017 wird Anastacia live in der BOSSARD Arena in Zug mit kompletter Band gastieren. Unter ihrer unverkennbaren Soulstimme und den Hits wie «I’m Outta Love», «One Day In Your Life» und «Left Outside Alone» wird die Arena beben.

Als «Special Guest» wird Baschi die Bühne rocken. Mit seinem 2015er Album «Zwüsche dir und mir» landete der mittlerweile etablierte CH-Künstler zum vierten Mal auf Platz 1 der Schweizer Charts. Manchmal melancholisch und dann wieder knallend und rollend – so präsentieren sich die Songs von Baschi.

Dieser exklusive Event garantiert für einen unbeschwerten Abend mit einzigartiger Stimmung in der BOSSARD Arena. Die Tickets stehen ab CHF 75.00 für Erwachsene sowie für Kinder von 6 bis 16 Jahren ab CHF 30.00 bei Starticket zur Verfügung. Ebenso sind exklusive «Legends Club Tickets» für CHF 285.00 erhältlich. Diese Tickets beinhalten einen Sitzplatz der besten Kategorie, einen reservierten Parkplatz, ein Flying Dinner sowie ein reichhaltiges Getränkeangebot