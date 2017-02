Sunshine Radio präsentiert: Reto Burrell in der Schüür

Do. 04.05.2017 – 20:00 Reto Burrell



Wo: Saal Schüür Luzern

Türöffnung: 20:00

Beginn: 20:30

Ende: 00:30

Eintritt: CHF 25

Mit 44 Jahren feiert Reto Burrell dieses Jahr sein 20. Jubila¨um seiner Solokarriere als Singer/Songwriter und Recording Artist. Viel ist passiert in diesen 20 Jahren. Hunderte von gespielten Konzerten, hunderte von geschriebenen Songs, tausende von Arbeitsstunden in verschiedenen Aufnahmestudios rund um die Welt. Es ist ihm egal wie gross die Venues sind, in denen er auftritt. Es kommt auch nicht darauf an, wie viele Spotlichter u¨ber ihm auf der Bu¨hne blinken. Sein Dinge ist es das Publikum mit seinen Songs und der nimmermu¨den Performance in den Bann zu ziehen. In der heutigen Musikwelt, in der mehrheitlich Songs fu¨r den Mainstream am Computer designed, anstatt mit Instrumente komponiert werden, geho¨rt Reto Burrell ganz klar zur zweiten Gruppe. Es ist ihm wichtig zu ho¨ren, dass es Menschen sind, die zusammen musizieren. In den 20 Jahren erlebte man Reto Burrell auf der Bu¨hne wie auch auf Tontra¨gern immer wieder rockig mit seiner Band oder dann ruhiger und akustisch als Solo-Act und in Kleinformationen. Mit seinem neuen und neuntem Werk «Side A & B» nimmt uns Reto Burrell in beide seiner musikalischen Welten gleichzeitig auf. Diese zwei Seiten sind auch so auf dem neuen Album aufgeteilt. «Side A» mit Band, «Side B» akustisch. Geschrieben, produziert und aufgenommen wurde alles von Reto Burrell himself.

Support macht die aus New York stammende Cygne. Nach 10 Jahren intensivem Violinenstudium hat sie ihre Stimme und ihr Talent zum Songwriting entdeckt. Nach über 1000 Konzerten in den USA und überall in Europa kommt sie jetzt auch auf unsere Bretter und eröffnet diesen Abend.