Kulturzentrum Braui Hochdorf, Saal 1



Lapsus

Das neue Programm von Lapsus"On/Off"

Wie fein! Lapsus geht online. Mit ihrem siebten grossen Abendprogramm kippen die

Komiker den Schalter und überwinden endgültig die Materie. Sie treten an mehreren Orten

zugleich auf, lesen Gedanken oder legen geheime Gewohnheiten des Publikums offen. Und

sie vollführen, was bis jetzt nur mit Autos möglich war: Ein komplett selbstfahrendesUnterhaltungsprogramm.

Nie banal, weil digital: Es lebe die vierte Revolution! Denn jetzt gibt es Theo Hitzig und

Bruno Gschwind auch als Humanoide. Erschaffen in einer Smart Factory, führen die

lustigsten Roboter der Welt durch den cyber-physischen Abend. Darum: Wer offline geht,

schadet nur sich selber. Im Flugmodus kann man nicht abheben.

Ihr weltweiter Crashkurs führt Hitzig und Gschwind durch Digitäler, über Berge und aufs Eis.

Auch wenn die Autokorrektur sie gelegentlich vom Weg abbringt, können unsere Helden

unterwegs interessante Pop-Up-Fenster öffnen und so manche Festplatte weichklopfen. Dass

auf der Reise auch Pannen geschehen, gehört zu den Geschäftsbedingungen, die wir alle

unbesehen unterschrieben haben. Doch nach jedem Absturz folgt ein Neustart. Und ganz am

Schluss ein echtes Feuerwerk. Ein bisschen Tradition muss schliesslich noch sein.



Türöffnung: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Ende: ca. 22:00 Uhr



Altersbegrenzung: keine

Rollstuhlplätze: Tel. 079 289 30 55

Preise:



CHF 52.00 Kategorie 1

CHF 45.00 Kategorie 2

CHF 38.00 Kategorie 3



CHF 06.00 Porto und Versand



Vorverkauf:

Ticketline und Rollstuhlplätze 079 289 30 55

sowie bei allen grösseren Poststellen und Papeterie von Matt, Hochdorf