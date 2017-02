Sunshine Super Hit Mix Party

And the Party goes on! Der Sunshine Super Hit Mix macht Stop in LUZERN!

Sunshine Radio präsentiert am Samstag, 4. März die nächste Sunshine Super Hit Mix Party im Konzerthaus Schüür in Luzern! Eintritt ab 16 Jahren.

Taucht ein in die Welt der Radiohits – Gespielt werden die Grössten Hits der 90er bis heute. An den Turntables: DJs Ecko mit Reggaeton und Hip Hop, Robin Tune mit finest House & Electro sowie ihr Support Andy Ray und DJ Taym.

Besonders freuen wir uns auf unseren Showcase – MARASH & DAVE – das Luzerner Rap Duo, das am 21. April ihr erstes Album tauft. An unserer Sunshine Super Hit Mix Party geben sie euch bereits einen kleinen Vorgeschmack – erlebt diesen exklusiven Showcase mit Marash und Dave an der Sunshine Super Hit Mix Party!