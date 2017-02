Sunshine Radio präsentiert: hill jam 9

Am 17. und 18. März 2017 ist es wieder Zeit für den Freestyle-Event hill jam auf dem Flugplatz Buochs. Spektakuläre Luftakrobatik und musikalische Leckerbissen sind auch an der neunten Austragung garantiert und machen den hill jam zu einem Anlass, der in der Region einzigartig ist.