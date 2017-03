Kein 1. April Scherz: 75. Quer durch Zug

Beliebter Staffellauf im Herzen von Zug. Gestartet wird in 13 Kategorien über verschiedene Distanzen. 5 oder 6 Läuferinnen oder Läufer absolvieren den attraktiven Rundkurs in der Zuger Altstadt.

Das QUER DURCH ZUG ist der grösste QUER-Staffel-Event der Schweiz. Der Staffelwettbewerb in der Zuger Altstadt hat Tradition und ist bei Vereinen, bei Läuferinnen und Läufern sowie bei Jung und Alt äusserst beliebt und für die Zuschauer attraktiv. In den letzten Jahren stieg die Teilnehmerzahl stets an, und auch das Einzugsgebiet wurde immer grösser. Beim QUER DURCH ZUG ist eben Zug drin. Inzwischen sind es rund 1'400 Athletinnen und Athleten aus 15 Kantonen, die die tolle Stimmung, die gute Organisation sowie die zu gewinnenden Preise schätzen.

Das QUER kann seit vielen Jahren auf die Unterstützung der Stadt, des Kantons und der Zuger Wirtschaft sowie auf Beiträge von Stiftungen zählen. Ohne diese Unterstützung wäre das QUER nicht so weit oben auf der Beliebtheitsskala vorzufinden. Die Zuger Altstadt ist der ideale Ort für die Durchführung dieses Zuger Traditionsanlasses. Seit 1983 gehört die Zuger Altstadt einmal im Jahr für drei Stunden den Läuferinnen und Läufern aus nah und fern. Sie kommen immer wieder, immer zahlreicher - dank dem Organisator STV Zug und dank der pittoresken der Zuger Altstadt.