WWE Live: Weltklasse-Wrestling in Zürich

WWE Live – Die Superstars sind am Mittwoch, 10. Mai 2017 endlich live in Zürich zu erleben. Mit einem grandiosen Mix aus Action und Entertainment liefern die WWE-Superstars ebenso spannende wie unterhaltsame Duelle im Ring. World Wrestling Entertainment steht für ein gigantisches Live-Spektakel! Am Mittwoch, 10. Mai 2017 kann man ab 19.30 Uhr die folgenden Talente im Zürcher Hallenstadion anfeuern:

Roman Reigns

Seth Rollins

Kevin Owens

Finn Balor

The New Day

Gallows & Anderson

Sheamus

Charlotte

Sasha Banks