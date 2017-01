22. Eidgenössische Nationalturntage in Eschenbach

Herzlich willkommen an den 22. Eidgenössischen Nationalturntagen am 9. und 10. September 2017 in Eschenbach LU. Die besten 400 Turner aus der ganzen Schweiz messen sich 2017 zum «Eidgenössischen» auf den Sportanlagen Lindenfeld im luzernischen Eschenbach. 5’000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet. In der Wettkampfarena werden sie die Wettkämpfer anfeuern und vor und während dem Anlass die verschiedenen Festaktivitäten geniessen.