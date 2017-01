Sunshine Radio präsentiert: Ice Magic in Interlakten

Mittlerweile ist das Schlittschuherlebnis auf der Höhematte in Interlaken nicht mehr vom Dorfbild weg zu denken. Das Angebot geht weit über eine gewöhnliche Schlittschuhanlage hinaus. Die Winter Lounge sorgt mit seinem IGLU-Restaurant und den Verpflegungsständen für das leibliche Wohl, die zahlreichen Events während der Saison locken zusätzliche Besucher an und das ICE MAGIC ist im Winter zum Treffpunkt für Einheimische und Gäste geworden.

Top of Europe ICE MAGIC Interlaken erfolgreich gestartet



Das beste Schlittschuherlebnis der Alpen, Top of Europe ICE MAGIC Interlaken, erfreut das Publikum auch bei seiner dritten Ausgabe.

Die Bilanz der vergangenen Festtage und seit der Eröffnung am 17. Dezember 2016 ist äusserst positiv. Mit 37‘000 Eintritten in 23 Betriebstagen dürfen die Veranstalter ein Plus von 10% gegenüber der Vorjahresperiode vermelden. Der Gewinn des Innovationspreises der Volkwirtschaft Berner Oberland beflügelt die Initianten zusätzlich.

Ice Magic in Interlakten: 17.12.2016 - 25.2.2017