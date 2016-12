Sunshine Radio präsentiert: Breakfast at Tiffany’s

DJ ZsuZsu vermischt nicht die Klänge der 50er Jahre mit der treibenden Energie elektronischer Musik, sondern lässt diese Elemente regelrecht aufeinander prallen. Dabei geben sich House, Deep House, Electro und Electro Swing die Klinke in die Hand. Das Ziel jeder Party ist ein Gewitter, ein Sturm, ein tosender Orkan auf dessen Wellen man reitet und sich dabei ertappt «Singing In The Rain» zu kreischen. Das ist ziemlich krass und ziemlich geil zugleich!

Eröffnen wird den Abend Glenn mit 50er-Sounds und feinstem Electro-Swing. Seit Jahren bringt der leidenschaftliche Plattenleger landauf, landab die Teller zum Glühen und die Fans von Swing zum Schwitzen. Und Anisch & the PowerDanceGroup versüssen euch die Nacht mit ihrer tollen Show auf der Bühne. Dazu kannst du dir im Styling-Corner vor Ort einen originellen Haarschmuck der 50er-Jahre verpassen lassen. Die drei Stylistinnen von Haircraft, Die Schmiede und Salon Provocateur freuen sich darauf, dich mit ihren stylischen Haarkünsten in das Jahr 1950 zurückzubeamen.

Mi. 07.12.2016 – 22:00 Breakfast at Tiffany’s w/ DJ ZsuZsu



Wo: Schüü Luzern, Saal

Türöffnung: 22:00

Beginn: 22:00

Ende: 04:00

Eintritt: CHF 15