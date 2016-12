ZUGER SILVESTER NACHT - PRESENTED BY RADIO SUNSHINE

Goodbye 2016, Welcome 2017! Der letzte Tag des Jahres ist gekommen und das neue steht vor der Tür - ein fetter Grund zu feiern. Noch einmal das Glas zu erheben auf 365 spannende Tage, die hinter uns liegen und ein Hoch auf die vor uns liegenden zu geben. Und wer hat sie nicht gefasst, die guten Vorsätze? Doch bevor damit begonnen wird, heizt die DJ-Crew am heutigen Abend in der Lounge & Gallery den Gästen noch einmal so richtig ein. Die DJ‘s Ecko, Spino & Robin Tune lassen die besten Platten, vollgepackt mit satten Clubhits, unaufhörlich kreisen.