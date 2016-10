Bald in Zug: Sunshine Super Hit Mix Party

Sunshine Radio bringt den beliebten Sunshine Super Hit Mix wieder in die Clubs in der Zentralschweiz! Erster Stop: Zug.



Sunshine Radio präsentiert am Samstag 15. Oktober 2016 die Sunshine Super Hit Mix Party in der neuen Lounge & Gallery in Zug. Ab 18 Jahren.

Taucht ein in die Welt der Radiohits - Gespielt werden die grössten Hits der 90er bis heute. An den Turntables: DJ’s Ecko mit Reggaeton und Hip Hop , Robin Tune – mit finest House & Electro sowie ihre Supporter Andy Ray und Taym.



Lounge Reservationen über: contact@l-g.ch

Liste Anmeldung über: www.lgclub.ch

Auf Sunshine Radio habt ihr die Chance, eine exklusive Lounge inkl. Gratis-Getränk u freiem Eintritt zu gewinnen.

EV Zug Fans aufgepasst: mit eurem gültigen Ticket für den Match EV Zug gegen HC Lugano vom Samstag, 15. Oktober erhält ihr eine Reduktion von Fr. 5.- auf den Eintritt an die Sunshine Super Hit Mix Party!