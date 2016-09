Sunshine präsentiert: NEUSICHT von & für Viva con Agua

Während drei Tagen verwandelt sich das Neubad Luzern in einen Melting Pot der Kultur: Über 50 KünstlerInnen und MusikerInnen aus aller Welt stellen am NEUSICHT Kunst- und Kulturfestival vom 29. September bis am 1. Oktober 2016 ihre Werke aus. Diverse Innenwände werden zur Leinwand diverser Künstler und gar ein Street Art Battle gehört zum vielseitigen Kunstprogramm. Ein weiteres Highlight ist die Aussenfassade des Neubad, welche ab dem 24. September vom Tessiner Künstlerduo NEVERCREW mit einem bunten Motiv gestaltet wrid.

Das musikalische Programm lässt auch Musikkenner aufhorchen: Der französische Superstar ZAZ macht am Donnerstag, 29.9. den Auftakt mit einem Benefizkonzert in der Schüür. Der Freitag steht im Zeichen der Interkulturalität, wenn Bahur Ghazi's Palmyra arabische Jazzklänge ins Neubad bringt. Am Samstag, 1.10. geben sich schlussendlich nationale und internationale Stars die Klinke in die Hand: Den Auftakt macht NotiWümié (Benjamin Noti und Gregoire GREIS Vuilleumier), der musikalische Mastermind Conner Youngblood aus Nashville (USA) liefert im Anschluss eine eindrucksvolle One Man Show mit einer Soundmischung aus Indie, Folk, keltischer Musik sowie elektronischen und Pop-Elementen. Den krönenden Abschluss liefert schlussendlich die Deutsche Powerfrau Leslie Clio.

Das Festival wird vo und für Viva con Agua Schweiz veranstaltet. Der gesamte Erlös fliesst als Spenden in die Wasserprojekte des gemeinnützigen Vereins Viva con Agua, welcher sich für sauberes Trinkwasser und sanitäre Grundversorgung engagiert.

Tickets sind erhältlich unter www.neusicht.org/tickets oder an allen Starticket Vorverkaufsstelle

Website: http://www.neusicht.org, http://www.vivaconagua.ch

Zu Viva con Agua: Mit viel Herzblut & Kreativität engagieren wir uns für sauberes Trinkwasser weltweit. Bereits heute konnten wir schon mehr als 1.8 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen. Dabei arbeiten wir eng mit lokalen, erfahrenen Partnerorganisationen (z.B. Helvetas) zusammen, um die Nachhaltigkeit der Projekte zu gewährleisten.

Wir verbinden insbesondere Musik, Kunst und Sport mit dem Engagement für sauberes Trinkwasser. Damit sprechen wir vor allem junge Menschen an, mehr als 12’000 junge Menschen sind in ihrer Freizeit für VCA aktiv, alleine in der Schweiz sind es rund 1000 freiwillige Helferinnen und Helfer im Alter von 16 bis ca. 35 Jahren. Viele international bekannte Musiker sind heute grosse Unterstützer unserer Organisation - u.a. Cro, Clueso, Dodo, Lo & Leduc, Marteria, Knackeboul, die Ärzte oder Lovebugs. Viele waren schon selbst in den unterstützten Projektländern.