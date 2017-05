Sunshine Radio präsentiert: Shawn Mendes in Zürich

Konzert-Sensation: Shawn Mendes kommt!

Kanadas Jungstar Shawn Mendes spielt erstmals in der Schweiz. Am Sonntag, 14. Mai 2017, tritt er um 19.00 Uhr im Hallenstadion in Zürich auf.

Shawn Mendes ist keine 16 Jahre alt, als er bereits millionenfache Aufmerksamkeit auf sich und seine Musik lenkt. Der Auslöser sind Video-Clips seiner Coversongs, die er auf der Social-Video-App „Vine“ postet. Innerhalb kürzester Zeit hat der Sohn einer Engländerin und eines Portugiesen Millionen von Followern auf seinem Kanal. Seinen ersten Plattenvertrag unterschreibt Shawn Mendes bei Island Records, wo im Juni 2014 seine Debüt-Single „Life of the Party“ erscheint. Der Song landet in der ersten Woche auf Platz 24 der „Billboard Top 100“. Mit 15 Jahren, 11 Monaten und 4 Tagen ist Shawn Mendes der jüngste Künstler, der mit einem Song in den Top 25 debütiert. Zahlreiche Preise, die der junge Kanadier Ende 2015 gewinnen konnte – darunter zwei MTV-EMA-Awards, einen Teen-Choice- und einen People's-Choice-Award – belegen die Ausnahmestellung dieses aussergewöhnlichen Talents.

Im April 2015 veröffentlicht Shawn Mendes seinen ersten Longplayer mit dem Titel „Handwritten“. Das Album schiesst sofort auf Platz 1 der Billboard-200-Chart. Mit mehr als 2,5 Millionen verkauften Einheiten und weit über 2 Milliarden Streams weltweit, erreichte „Handwritten“ binnen kürzester Zeit Platinstatus in diversen Ländern (u.a. USA, Schweden, Dänemark). Die Single-Auskopplung "Stitches" bescherte ihm rund um den Globus weitere Platin- und Goldauszeichnungen. Im gleichen Jahr eröffnet er Taylor Swifts Konzerte auf deren Nordamerika-Tour.

Shawn Mendes, der am 8. August 2016 seinen 18. Geburtstag feierte, wird von der renommierten „TIME“ 2014 und 2015 als einer der 25 einflussreichsten Teenager aufgeführt und vom US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ als einer der „30 Under 30“ für 2016 gelistet.

Im Januar 2016 erreicht „Stitches“ nach 17 Wochen Platz 1 der britischen Charts, nur wenig später kündigt Shawn Mendes seine zweite World Tour als Headliner an, die ihn 2017 auch nach Zürich führen wird. Dort wird er unter anderem die Songs seines mit Spannung erwartetem neuen Album „Illuminate“ (Island / Universal Music) präsentieren, welches am 23. September 2016 erscheinen wird.

Schweizer Premiere für das kanadische Ausnahmetalent: Shawn Mendes tritt am Sonntag, 14. Mai 2017, um 19.00 Uhr im Zürcher Hallenstadion auf.

Weitere Informationen:

Show-Datum: Sonntag, 14. Mai 2017, 19.00 Uhr

Ort: Hallenstadion Zürich

Offizieller Vorverkaufsstart: Freitag, 16. September 2016, 10.00 Uhr

Ticketpreise: Sitzplatz Kat. 1: CHF 83.00

Sitzplatz Kat. 2: CHF 78.00

Sitzplatz Kat. 3: CHF 73.00

Sitzplatz Kat. 4: CHF 68.00

Sitzplatz Kat. 5: CHF 63.00