Sunshine Radio präsentiert: Tim Bendzko in Zürich

Das Warten hat ein Ende. Nach drei Jahren erscheint TIM BENDZKOS drittes Album „Immer noch Mensch“ folgt die große Tournee mit 19 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz!

TIM BENDZKO + BAND

IMMER NOCH MENSCH – TOUR 2017

Datum: Mittwoch, 10. Mai 2017

Venue: Halle 622, Zürich

Türöffnung: 18.00 Uhr

Konzertbeginn: 19.30 Uhr

Ticketpreise: CHF 59.- Stehplätze / 75.- Sitze auf dem Balkon, freie Platzwahl (inkl. VVK-Gebühren)

Ankündigung: Freitag, 02.09.2016, 10:00 Uhr

Start Vorverkauf: Montag, 05.09.2016, 9:00 Uhr

VVK-Stellen: starticket.ch und ticketcorner.ch

Erstmalig ist Tim Bendzko auf „Immer noch Mensch“ nicht nur Sänger, Texter und Musiker, sondern auch Produzent. In den Texten der 11 Titel reflektiert er über die kleinen zwischenmenschlichen Themen unserer Zeit. „Immer noch Mensch“ ist vor allem ein organisch entstandenes Album, eingespielt von befreundeten Profi-Musikern in Tims Home-Studio in Berlin. In einer Zeit des Umbruchs voller Ungewissheiten ist es schön, wenn man sich auf Gewissheiten verlassen kann. „Keine Maschine“ zeigt noch vor der Albumveröffentlichung am 21. Oktober, dass Tim Bendzko immer dann ein emotionaler Fels in der Brandung sein kann, wenn wir seine aufgeschlossene, sympathische Stimme und seinen unkomplizierten Charakter am meisten brauchen.

Tim Bendzko landete 2011 mit „Nur noch kurz die Welt retten“ einen Hit, verkaufte mit seinen ersten beiden Alben „Wenn Worte meine Sprache wären“ (2011) und „Am seidenen Faden“ (2013) über eine Million Platten, heimste diverse Awards ein und stieg zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Sänger unserer Zeit auf. Unvergessen bleiben seine grossartigen live Auftritte mit vielen Gänsehautmomenten - 2017 tourt Tim Bendzko mit grosser Band durch die grossen Arenen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.