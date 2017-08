Willkommen zur Radiowoche live aus dem Bahnhof Luzern

Sunshine Radio sendet vom Montag, 14. August bis am Sonntag, 20. August wieder eine Woche live aus dem Bahnhof Luzern mit spannenden Interview-Partnern, Promotionen, Spielen und viel Unterhaltung. Komm' vorbei und besuche uns und unsere Promotionspartner (PostAuto / TuckTuck / Swiss Int. / Möbel Egger / Mc Donalds) und mache ein Foto beim Selfie-Automaten von Prontophot.

Die Radiowoche aus dem Bahnhof mit bekannten DJs, mit Top-Models, EVZ- und FCL-Stars, Prominenz aus Politik und Showbiz. Kommt zur Sunshine-Radioinsel im Bahnhof Luzern und mach mit dem neuen Selfie-Automat ein Bild mit deinen Freunden und Stars oder mach an einem der vielen Unterhaltungsteilen mit.

Gäste und Programm (Aenderungen vorbehalten)

Montag, 14. August 2017

13 Uhr Tanja La Croix

14 Uhr Rinaldo Inäbnit, Extremläuferund Weltumrunder

14:30 Uhr Morena Inäbnti, mit neuem KITA System

16 Uhr Tilia (Musikerin)

17 Uhr Zentralschweizer Bachelorette Kandidaten Silvan und (Briefmarkensammler) Toby

19 Uhr Cécile Moser (Editor, PR), Rahel Fenini (Editor)vom Online-Magazin fempop. http://www.fempop.ch

Dienstag, 15. August 2017

13.00 Reisegruppe-Leiterin in Luzern, Prisca Spiller

15.00 Marco Liembd – Konzerthaus Schüür feiert sein 25 jähriges

17.15 Dada Ante Portas, Pee und Lukas (Pilatus On The Rocks, 26.8.) DIE Luzerner Band auf

DEM Luzerner Berg, plus aktuelle Themen



Mittwoch, 16. August 2017

08.00 Musiker Dodo reisst bald sein legendäres Studio ab

10.00 Fabian Plüss Marketing Influencer

11.00 Luzernerin Angela Vögtli (Entwicklerin primitive Spiele)

Donnerstag, 17. August 2017

08:00 – 08:30 Cris Relah – Musiker hat schon the Voice besucht

09:00 – 09:30 Cyrill Bannwart – Vertretet kubanischen lebensgefühl in der Zentralschweiz

10:00 – 10:30 Heimat Zigaretten – Hanf im Aufwind

11.00 Henrik Belden, bald am Pilatus on the Rocks, DER Luzerner auf DEM Luzerner Hausberg

Freitag, 18. August 2017

13.00 Uhr Total verpiercte Frau

14.00 Uhr EVZ-Spieler

16:00-16.30 Loco Escrito mit DEM Schweizer Sommerhit 2017



17:15-17.30 Ralph Zünd lässt in seinem Studio analog hochleben

Samstag, 19. August 2017

15 Uhr: Hanspeter und Pascal vom OK von der Seeüberquerung Luzern, welche am So stattfindet

16 Uhr: Linda Schuhmacher, Schweizermeisterin im Schminken

Sonntag, 20. August 2017

13:00 Sandro Beeler will seine Freundin zurück und singt ein Song